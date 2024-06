Financial Times, la rivelazione di Xi Jinping a Ursula: "Usa vogliono provocare la guerra a Taiwan"

16 giugno 2024 a

a

a

Un retroscena che va preso con le pinze, ma a scriverlo è il Financial Times: secondo Pechino gli Usa starebbero preparando la guerra di Taiwan. Nell’aprile 2023 presidente cinese Xi Jinping avrebbe rivelato alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen che gli Stati Uniti starebbero cercando di provocare un’invasione cinese di Taiwan. Lo riferisce, appunto, il Financial Times, citando fonti vicine alla questione, secondo cui Washington avrebbe cercato di provocare Pechino fornendo armi a Taiwan e adottando altre misure per attirare la Cina in uno scontro militare.

La rivelazione arriva mentre la tensione nello Stretto di Taiwan è tornata a salire. Pechino ha di recente risposto all’insediamento del neoeletto presidente Lai Ching-te - che il Partito comunista cinese (Pcc) ha descritto come un "pericoloso separatista", avendo un passato a favore dell’indipendenza di Taiwan dalla Cina e non riconoscendo le rivendicazioni di sovranità del governo di Pechino - con imponenti esercitazioni militari in tutta l’isola.

"Indipendenza significa guerra": la Cina manda 13 caccia e 10 navi nello stretto di Taiwan

Washington ha l’obbligo di aiutare Taiwan a provvedere alla propria difesa ai sensi del Taiwan Relations Act, tuttavia l’amministrazione del presidente Joe Biden sottolinea da tempo di non sostenere l’indipendenza di Taiwan e di opporsi a cambiamenti unilaterali dello status quo.