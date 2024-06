Kate Middleton e Re Carlo vicini, il messaggio nascosto dietro questa immagine

16 giugno 2024 a

Mai ritorno sulla scena pubblica fu tanto atteso. Dopo mesi di interrogativi sulla sua salute, la lunga, lunghissima assenza dopo l’annuncio di un tumore, la principessa del Galles Kate Middleton è apparsa accanto al marito principe William, ai principini George, Charlotte e Luis, sorridente, distesa, radiosa per assistere al Trooping the colour, l’annuale parata militare che celebra il compleanno del re e che si svolge nella cittadella di Whitehall, nel cuore di Londra, non lontano da St. James Park.

Una presenza che rassicura i Windsor -Mountbatten, ma soprattutto tutto il Regno Unito. Sempre elegantissima, ha indossato un abito bianco firmato Jenny Packham, una delle sue stiliste preferite, con un enorme fiocco sulla spalla destra e un cappello noir et blanc. Semplici orecchini di perle e una broche sull’abito, l’acconciatura si ripete nello stile e nell’eleganza. I capelli raccolti in una lunga treccia che si trasforma in toupet, di foggia rinascimentale. Una creazione della sua hair stylist di fiducia, Amanda Cook Tucker.

"La principessa del Galles voleva essere accanto alla sua famiglia e partecipare assolutamente all’evento", ha dichiarato al magazine.

Ma attenzione, per questa occasione è stato addirittura cambiato il protocollo. Al fianco di Re Carlo doveva esserci l'erede al trono, quindi William, invece c'era Catherine. Come se il sovrano e la sua amatissima nuora, entrambi in lotta contro il tumore volessero mandare un messaggio di speranza al mondo. Della loro forza nel momento più difficile e doloroso della monarchia.