Giorgia Meloni, l'elogio della Ayuso: "Lavoro spettacolare", schiaffo a Sanchez

Il G7 di Borgo Egnazia non è piaciuto solo alla sinistra. Una vetrina importante per il nostro Paese che Giorgia Meloni ha onorato nella tre giorni del summit sui grandi della terra. E qualche voce isolata dal campo progressista, come quelle di Veltroni e Decaro, hanno elogiato il lavoro del premier che non solo ha tenuto alto il nome della Puglia ma soprattutto quello dell'Italia.

E pensare che la sinistra a corto di argomenti ha trovato pure il tempo di far polemica pure sul nome di "Borgo Egnazia" perché non si tratta di un "Comune". Ebbene, dopo tutte queste polemiche, cosa è successo? Che Meloni viene esaltata anche all'estero.

Macron e Scholz da bocciare, Giorgia padrona di casa perfetta: ecco le pagelle del G7

"Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni sta assumendo "un ruolo sempre più rilevante" e il suo lavoro durante il G7 in Italia è stato "spettacolare", ha affermato la presidente della Comunità di Madrid, Isabel Diaz Ayuso, durante un’intervista all’emittente argentina Radio Mitre in vista dell’incontro di domani a Buenos Aires con il presidente argentino Javier Milei. "È vero che ha ancora molta strada da far" ma "credo che la sua immagine stia certamente crescendo di giorno in giorno", ha detto l’esponente del Partito popolare (Pp). Ayuso ha poi ha sottolineato che l’Argentina e la Spagna sono sempre state "nazioni sorelle" e ha ricordato che nella regione vivono 48 mila argentini.