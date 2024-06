Donald Trump, il sondaggio che travolge Biden: in quali Stati e davanti

20 giugno 2024 a

L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha finora conservato un lieve vantaggio rispetto a Joe Biden in una serie di Stati strategici in vista delle elezioni di novembre, a dispetto del verdetto emesso contro di lui nel quadro del processo a New York per i pagamenti inviati alla pornoattrice Stormy Daniels nel 2016. Stando ad un nuovo sondaggio pubblicato dall’Emerson College, in collaborazione con il portale di informazione "The Hill" Trump è in vantaggio di quattro punti percentuali su Biden in Arizona e in Georgia. L’ex presidente ha conservato anche un vantaggio di tre punti in Wisconsin e Nevada; di due punti in Pennsylvania; e di un punto in Michigan.

I due sono invece alla pari in Minnesota. Intanto il politico e attivista statunitense Robert Francis Kennedy Junior, figlio terzogenito dell’ex procuratore generale Bob e nipote dell’ex presidente John Fitzgerald, non parteciperà al dibattito presidenziale in programma il prossimo 27 giugno ad Atlanta, in Georgia.

Lo ha ufficializzato l’emittente Cnn, che organizza il confronto che, a questo punto, vedrà protagonisti il presidente uscente Joe Biden e il suo predecessore Donald Trump. L’esclusione dal dibattito riduce significativamente le chance di RFK di partecipare come candidato indipendente (il primo dal 1992 a questa parte) alla corsa alla Casa Bianca. Per qualificarsi, il rampollo della famiglia Kennedy avrebbe dovuto ottenere il 15 per cento delle preferenze in almeno quattro sondaggi a livello nazionale (al momento è fermo a tre: uno della stessa Cnn, uno della Quinnipiac University e uno della Scuola di legge della Marquette University)