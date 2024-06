Kate Middleton, Pupi D'Angeri: "Malattia grave, quali sono le prospettive"

22 giugno 2024 a

a

a

I riflettori restano puntati per ovvie ragioni sulla famiglia reale inglese, su Kate Middleton in particolare. Si è parlato di lei anche nel giorno del compleanno del principe William, il marito che ha fatto 42 anni, celebrato sui social con una foto che lo ritraeva insieme ai suoi tre figli. E ci si interrogava sull'assenza di Kate in quella "cartolina". Assenza, però, giustificatissima: era lei a scattare la fotografia stessa, realizzata in una splendida giornata a Norfolk nel corso di maggio.

E del giorno del compleanno di William si è a lungo parlato a Mattino 4, la striscia di informazione mattutina condotta da Federica Panicucci su Rete 4, dove tra gli ospiti figurava Pupi D'Angeri, eclettico e vulcanico imprenditore, nonché ambasciatore del Belize in Italia. E insomma, anche dall'alto del suo ruolo diplomatico, D'Angeri ha mostrato di sapere qualcosa in più sulle condizioni di salute di Kate Middleton, che come è noto lotta da mesi contro un tumore.

"Perché non la rivedremo per mesi". Kate Middleton, la cupa previsione di Caprarica

"È un compleanno straordinario, sono tutti insieme, in famiglia", ha premesso D'Angeri. E ancora: "Sembra che inizino tutti a stare meglio. Nonostante la malattia sia abbastanza grave, le prospettive sono buone", ha assicurato. Un ottimismo figlio anche della presenza di Kate al Trooping the Colour, dove è sì apparsa dimagrita, ma per certo in condizioni che danno più di una speranza, così come il suo sorriso, accolto con gioia e ottimismo dai sudditi e dal mondo intero. "Il cancro non si cancella così, non è un'influenza, però le cure funzionano e stanno andando bene. Sono assistiti da grandi professionisti e speriamo che vada bene", ha aggiunto Pupi D'Angeri.