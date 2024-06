Viktor Orban, grave incidente stradale per la scorta: morto un agente

25 giugno 2024 a

Lutto per Viktor Orban. Un grave incidente stradale ha coinvolto la scorta che seguiva il primo ministro ungherese mentre si trovava sulla strada per l’aeroporto di Stoccarda, in Germania.

Lungo il tragitto si è verificato uno scontro tra la scorta di Orban - che ha coinvolto due motociclette della polizia - e un’auto. Un poliziotto è morto, un altro è rimasto gravemente ferito, riporta la Bild.

Il tragico incidente è avvenuto verso le 11,15 sulla piazza Albplatz nel quartiere Degerloch di Stoccarda, quando una donna di 69 anni, alla guida di una Bmw, ha ignorato la barriera posta per il passaggio della colonna di auto che accompagnava il premier ungherese. La donna ha svoltato a sinistra all’incrocio di Rubensstrasse e si è scontrata con la moto di un agente di polizia di 61 anni che stava scortando l’auto di Orban.

A causa del fortissimo impatto, la motocicletta è stata scagliata sulla moto di servizio di un altro agente di 27 anni che aveva bloccato l’incrocio al traffico. Entrambi gli agenti sono rimasti gravemente feriti nell’incidente. Il 61enne è morto poco dopo in ospedale. Orban si era recato a Stoccarda domenica per la partita dell'Ungheria agli Europei di calcio. Secondo le informazioni, ha potuto continuare il suo viaggio nonostante l’incidente.