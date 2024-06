Aerei, stangata "green": di quanto aumentano i prezzi (subito)

25 giugno 2024 a

Rincari sui voli per la tassa dell'Unione europea sul clima: i prezzi dei biglietti aumenteranno per tutte le rotte, nazionali, internazionali e intercontinentali. Il motivo del sovrapprezzo? Servirà a coprire i costi previsti per il rispetto del piano europeo che punta a ridurre le emissioni di anidride carbonica. L'operazione partirà il primo gennaio 2025. Apripista Lufthansa che, come riporta il Corriere della Sera, introdurrà un supplemento ambientale.

Il rincaro, che potrà andare da 1 a 72 euro per biglietto, si applicherà a tutti i voli commercializzati e operati dal gruppo Lufthansa, che comprende anche Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Air Dolomiti ed Eurowings, in partenza dai 27 Paesi dell’Unione europea, Regno Unito, Norvegia e Svizzera. E prossimamente potrebbero muoversi nella stessa direzione anche Air France-Klm e Iag, che comprende British Airways e Iberia. Lo apprende il Corsera da fonti aziendali.

"Il supplemento - ha scritto la compagnia aerea in una nota - è destinato a coprire parte dei costi aggiuntivi in costante aumento dovuti ai requisiti ambientali normativi". E ancora: "I requisiti di protezione del clima nell’Ue richiedono miliardi di investimenti e Lufthansa non può sostenere i costi da sola". Il supplemento sarà applicato ai biglietti emessi a partire dal 26 giugno per le partenze dal primo gennaio 2025.

In particolare, il pacchetto comunitario "ReFuelEu" stabilisce che dal 2025 tutti i voli in partenza da un aeroporto dell’Unione europea saranno obbligati a utilizzare una quota minima di carburante sostenibile per l’aviazione: 2% tra due anni, 6% nel 2030, 20% nel 2035, 34% nel 2040, 42% nel 2045 e 70% nel 2050.