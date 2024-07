Joe Biden, anche la Cnn conferma: valuta il ritiro. Le smentite non reggono più?

03 luglio 2024 a

a

a

Indiscrezioni e smentite, ma la nettissima sensazione è che Joe Biden possa davvero, e clamorosamente, ritirarsi dalla corsa alla Casa Bianca. Il tutto in seguito al disastroso duello tv con Donald Trump, di cui ancora il mondo intero discute, interrogandosi sulle reali condizioni di salute del presidente degli Stati Uniti.

E così, nelle ultime ore, ecco la notizia rilanciata dal New York Times, secondo cui Biden starebbe valutando il ritiro dalla contesa elettorale. La fonte citata dal Nyt riferisce che "il presidente è ancora profondamente impegnato nella lotta per la rielezione, ma le sue prossime apparizioni nel fine settimana in Pennsylvania e Wisconsin e l'intervista prevista per venerdì con George Stephanopoulos di ABC News saranno tappe decisive. Se questi eventi dovessero andare come il dibattito, il presidente potrebbe riconsiderare il suo impegno nella campagna elettorale". Questo quanto sostenuto da uno dei principali consiglieri di Biden, che ha parlato in condizione di anonimato. A stretto giro è arrivata la smentita della Casa Bianca, che ha bollato l'articolo dell'autorevole quotidiano newyorkese come "assolutamente falso", così alla Cnn.

Ma curiosamente, la stessa Cnn poco dopo ha confermato il fatto che Joe Biden starebbe ragionando sul suo ritiro. Anche per la Cnn i prossimi giorni saranno cruciali: "Comprende il momento, ha le idee chiare", ha spiegato alla Cnn un alleato di Biden con cui lo stesso presidente, riferisce la rete americana, ha parlato martedì. Ma non solo. Poi ecco Jim Clybur, deputato che è stato fondamentale per la vittoria di Biden nel 2020 mobilitando la comunità afroamericana, il quale ha sostenuto che in caso di ritiro di Biden sosterrà la corsa di Kamala Harris, la vicepresidente.

Sempre nel corso della giornata altre indiscrezioni riguardavano proprio Kamala Harris. L'agenzia di stampa Reuters, citando sette fonti della Casa Bianca, faceva sapere che in caso di ritiro di Biden la candidata più probabile potrebbe essere proprio la vicepresidente. Insomma, la sensazione è che il cerchio si stia clamorosamente stringendo...