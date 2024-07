Joe Biden, la soffiata dell'intelligence: "Il ritiro il prossimo 18 luglio"

04 luglio 2024 a

"Rimarrò in corsa fino alla fine": Joe Biden si è affrettato a smentire l'indiscrezione del New York Times secondo cui starebbe pensando di fare un passo indietro nella campagna elettorale per le presidenziali. Prima la Casa Bianca e poi il presidente stesso hanno ribadito la volontà del candidato dem di andare fino in fondo contro il repubblicano Donald Trump. Per gli 007 americani, però, le cose andranno diversamente.

"Biden si ritira, ha già scritto il discorso. Lo tiene pronto, l’annuncio sarà scioccante ma chi deve sapere, sa già": lo ha detto al Tempo una fonte vicina ai servizi segreti statunitensi. Sui tempi del passo indietro, invece, ha rivelato: "Il tentativo è quello di sorprendere Trump. Non si farà trapelare niente fino alla convention repubblicana che si terrà a Milwaukee tra il 15 e il 18 luglio". E ancora: "Appena terminata la convention del Great Old Party nel Wisconsin, Joe Biden darà l’annuncio del suo passo indietro. Accompagnato da un certificato medico dove si dirà che ragioni di salute gli impediscono, purtroppo, di continuare la corsa".

Se tutto questo venisse confermato, i dem avrebbero quindi poco meno di un mese per costruire un'alternativa valida. Su questo punto, le ipotesi sono tante. Quel che è certo che è che la convention democratica si terrà dal 19 al 22 agosto a Chicago. E in quell'occasione verrà confermato il candidato scelto per le elezioni del 5 novembre.