Regno Unito, onda rossa: tutto come previsto, stravince Stramer. Conservatori mai così male

Urne chiuse nel Regno Unito, dove si vota per il rinnovo della Camera dei comuni. Elezioni politiche dove il super-favorito era da mesi Keir Starmer, leader del Partito laburista, e tale si è confermato sin dai primi exit-poll. Il Regno Unito svolta a sinistra, così come veniva previsto da ogni sondaggio da mesi a questa parte. Restavano solo da comprendere le proporzioni della vittoria. Dopo 14 anni di dominio dei conservatori, guidati alle urne da Rishi Sunak, la sinistra torna al potere.

Stando agli exit-poll i laburisti di Starmer ottengono una maggioranza larghissima, don 410 seggi: la maggioranza è 325. Un margine di 85 seggi. Crollano i conservatori, che non hanno mai ottenuto così pochi seggi dalla loro fondazione, nel 1834. I seggi ai lib-dem sono 61, per il Reform Uk di Nigel Farage sono 13 seggi. Male anche gli scozzesi dell’Snp, fermi a 10 seggi. Due per i verdi

Si tenga conto che gli exit-poll, nel Regno Unito, da che esistono hanno azzeccato il risultato finale con un margine di 10 seggi nel 95% delle occasioni. Nel corso della notte arriveranno uno a uno i risultati ufficiali dai singoli distretti – in base al sistema First Past the Post – che dovrebbero confermare, in linea di massima, gli exit poll. Dunque, la proclamazione ufficiale del nuovo primo ministro del Regno Unito.

I laburisti già alle 23.24, pochi minuti dopo la chiusura dei seggi, commentavano la nettissima vittoria. A parlare per prima è stata Angela Rayner, vice del leader Stramer, a cui ha ricoosciuto "un lavoro straordinario". Per Rayner, i numeri sono "molto incoraggianti" ma si devono aspettare i dati dei voti reali.

In ogni caso, così come si ipotizzava alla vigilia, in virtù del risultato molti ministri perderanno il loro seggio nella Camera dei comuni. Il cancelliere dello Scacchiere Jeremy Hunt è tra i diversi ministri del governo conservatore britannico che, stando ai primi dati, perderanno il loro seggio. Secondo il sondaggio, il cancelliere è il Tory di più alto profilo destinato a rimanere escluso, con i Lib-Dem che sembrano destinati a conquistare il suo seggio nel collegio di Godalming & Ash. Grant Shapps, ministro della Difesa, e Johnny Mercer, dei Veterani, potrebbero anche perdere nei rispettivi collegi. In bilico, secondo gli exit poll, pure Mark Harper (Trasporti), Mel Stride (Lavoro e pensioni), Steve Barclay (Ambiente) e Penny Mordaunt (leader dei Comuni).

Con solo 131 seggi accreditati dagli exit poll al partito conservatore del premier Rishi Sunak nelle elezioni politiche i Tory toccano il loro minimo storico. Il record negativo precedente era stato raggiunto con le elezioni del 1906 quando il partito allora guidato da Arthur Balfour ottenne 156 seggi. Al contrario, Stramer diventerebbe primo ministro potendo contare alla camera dei comuni su ben 410 deputati del suo partito, quasi lo stesso numero a disposizione di Tony Blair nel 1997. Cifre da record, negativo per i tory e positivo per i laburisti.