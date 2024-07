Francia, il "cordone sanitario" voluto da Macron può affondare il Paese: parla l'analista

07 luglio 2024 a

Se, come sembra, il voto in Francia non determinerà una maggioranza assoluta, il rischio caos è praticamente certo. E questo spaventa parecchio mercati e imprese. A pesare è soprattutto il “cordone sanitario” messo su dalla sinistra anti Jordan Bardella e Rassemblement National. In ogni caso, Bardella potrebbe comunque riuscire a mettere insieme una maggioranza all’Assemblea nazionale con i gollisti. E questo riuscirebbe a dare una certa stabilità al Paese.

Se questo però non avvenisse, la Francia si ritroverebbe in una situazione di totale incertezza. Le varie ipotesi di governo alternativo in campo sarebbero praticamente tutte delle ammucchiate, nate solo per dire no alla destra. E magari senza nulla di concreto in comune. “Macron potrebbe essere felice che un ‘cordone sanitario’ contro la destra estrema abbia bloccato la strada di Le Pen verso il potere - ha spiegato l'analista Mark Dowding, Fixed Income Cio, Rbc BlueBay Am -. Tuttavia, si tratterà di una vittoria piuttosto vuota e, mentre gli investitori guardano al voto presidenziale del 2027, Le Pen e il suo partito sembrano uscire rafforzati da questa campagna”.

"Le Pen prima per distacco, ma senza maggioranza": exit dal Belgio, Francia verso il caos

“Un governo paralizzato, con i partiti che si accapigliano in una coalizione non certo virtuosa, è probabile che non serva a nulla per il sostegno dei partiti in carica - ha aggiunto l'analista -. Ciò potrebbe facilmente portare a rapide defezioni e a un’amministrazione in crisi. In tal caso, Macron verrà incolpato della petulante decisione di indire le elezioni che ha portato alla paralisi politica”.