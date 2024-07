Francia, la diretta. Exit dal Belgio: Le Pen prima ma senza maggioranza. Verso il caos

07 luglio 2024 a

Secondo turno delle legislative in Francia, dove solo una settimana fa, domenica 30 giugno, sono stati premiati il Rassemblement National di Marine Le Pen e il suo alleato Eric Ciotti, arrivati al 33,1% delle preferenze. Urne aperte fino alle 18 nei piccoli comuni e fino alle 20 nelle grandi città. Ancora 501 i seggi da assegnare, su un totale di 577. L’estrema destra è alla ricerca di una maggioranza assoluta, che potrebbe essere ostacolata dagli accordi dell'ultimo minuto tra i centristi di Macron e la sinistra. Segui la diretta su liberoquotidiano.it

Ore 19.21 - Exit poll belgi: Rn non avrà la maggioranza

Il Rassemblement National di Le Pen e Bardella non otterrà la maggioranza assoluta dei seggi: lo sostengono i media del Belgio diffondendo come di consueto degli exit poll che aggirano il divieto vigente in Francia. Il canale tv RTBF accredita la destra di una forbice tra i 210 e i 228 seggi, così come indicavano gli istant-poll del pomeriggio. La maggioranza è di 289. Il fronte popolare si attesta a 170 seggi, i macroniani a 140. Il rischio, insomma, è quello del caos e dell'ingovernabilità.

Ore 19.01 - Nuova Caledonia, eletto indipendentista

Emmanuel Tjibaou, uno dei figli dell'emblematico leader Kanak assassinato nel 1989, e' stato eletto deputato in Nuova Caledonia con il Nuovo Fronte Popolare. Si tratta del primo indipendentista eletto dal 1986. In Nuova Caledonia, scossa dalle violenze da meta' maggio, la partecipazione al voto e' stata molto alta al 71,35%, rispetto al solo 45,15% del secondo turno del 2022. Al primo turno, nella seconda circoscrizione, Emmanuel Tjibaou e' arrivato in testa con il 44% dei voti.

Ore 18.30 - Macron vede leader maggioranza; "no commenti dopo voto"

Il presidente francese, Emmanuel Macron, sta incontrando all'Eliseo il primo ministro Gabriel Attal e i leader dei partiti della maggioranza uscente. Lo ha appreso Le Figaro. L'incontro ha luogo un'ora e mezza prima dell'annuncio dei risultati del secondo turno delle elezioni legislative. Secondo l'entourage del Capo dello Stato, pero', "non è previsto alcun discorso in questa fase" del Presidente della Repubblica dopo le elezioni.

Ore 17.20 - Affluenza finale prevista al 67/67,5%

L'affluenza finale per il secondo turno delle elezioni francesi è stimata al 67% dagli istituti Ipsos e Opinionway, al 67,1% da Elabe e al 67,5% da Ifop, rispetto al 66,7% del primo turno. Si tratterebbe di un record dalle elezioni legislative anticipate del 1997. Secondo alcuni istituti demoscopici, l'alta affluenza potrebbe avvantaggiare il Rassemblement national, che picchia duro da giorni parlando di "vittoria rubata" in riferimento alle desistenze degli avversari, invocando così un'altissima adesione al voto.

Ore 17 - Francia: alle 17 affluenza record al 59,71%

A tre ore dalla chiusura dei seggi in Francia per il secondo turno delle elezioni legislative, il dato dell'affluenza delle 17 conferma una partecipazione record al voto. Secondo le cifre comunicate dal ministero dell'Interno, alle 17 aveva votato il 59,71% degli elettori. Al primo turno alla stessa ora aveva votato il 59,39%. Una partecipazione che segna il record dal 1981, quando alle 17 aveva votato il 61,4%,

Ore 16.30 - Possibile intervento di Macron dopo la chiusura delle urne

Dopo aver votato a Le Touquet, nella quarta circoscrizione elettorale del Pas-de-Calais, Emmanuel Macron tornerà poi a Parigi e all'Eliseo intorno alle 18 per seguire la serata elettorale, ha appreso BFMTV. È possibile un intervento del Capo dello Stato a seguito dei risultati.

Ore 16 - Rischio scontri e disordine pubblico: vetrine rinforzate sugli Champs-Elysées

I commercianti degli Champs-Elysées hanno protetto le vetrine dei negozi con dei pannelli di legno e chiodi. Delle grandi inferriate sono state montate fuori da alcuni negozi di alta moda.

Ore 15 - Affluenza più forte dove Rn ha trionfato al primo turno

Gli ultimi dati sulla affluenza (alle 12 al 26,63%, il dato più alto per un'elezione legislativa dal 1981) rivelano che la partecipazione è più alta nei dipartimenti in cui il partito di Marine Le Pen è andato meglio nel primo turno. Mentre è più bassa dove il 30 giugno si sono affermati i partiti di sinistra.