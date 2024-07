Kate Middleton costretta a disertare Wimbledon? Scatta il piano B: chi la sostituisce

09 luglio 2024 a

Cosa succede se Kate Middleton non riesce a partecipare alla finale del torneo di Wimbledon? I reali, come da tradizione, sono una parte fondamentale della gara, la principessa di Galles in primis per via della sua passione per il tennis. Quest'anno, però, la sua presenza non è ancora certa per via delle sue condizioni di salute. Lo scorso marzo, la moglie di William ha fatto sapere di essere malata di cancro. Da allora, la si è vista in pubblico solo una volta, in occasione del Trooping The Colur, la parata organizzata per il compleanno di Re Carlo a giugno.

In ogni caso, se la Middleton non riuscisse a prendere parte al torneo ci sarebbe un piano B già pronto. La sostituta designata sarebbe Brigitte, duchessa di Gloucester, figura rispettata e amata all'interno della famiglia reale. La duchessa, 78 anni e moglie di Riccardo, duca di Gloucester, cugino di primo grado della defunta Regina Elisabetta II, è una grande appassionata di tennis e riveste il ruolo di Presidentessa Onoraria della Lawn Tennis Association da 25 anni. La sua presenza a Wimbledon rappresenterebbe un segnale di continuità e dedizione agli impegni reali. Se Kate non dovesse riuscire a presenziare, insomma, la scelta fatta dalla royal family dimostrerebbe l'importanza che la famiglia reale attribuisce a questo evento.