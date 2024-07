Joe Biden, il leader dem alla Camera: "Non do il mio appoggio per la ricandidatura"

12 luglio 2024 a

Il leader di minoranza alla Camera, il Democratico Hakeem Jeffries, non ha dato il sostegno a Joe Biden nel corso dell’incontro avvenuto giovedì sera. Lo riporta la Cnn, che cita persone presenti all’incontro. Questa scelta, se confermata, può rappresentare un altro colpo alla candidatura del presidente degli Stati Uniti. Intanto alcuni finanziatori del Partito Democratico si preparano a trattenere circa 90 mln di dollari di fondi destinati a un comitato di azione politica (Pac) a favore di Joe Biden, Future Forward, a causa dei timori sullo stato del presidente ultraottantenne, in corsa per la rielezione contro Donald Trump.

Lo riporta il New York Times. Lo stop ai contributi segue la performance «disastrosa» del presidente nel dibattito con Trump il mese scorso, mentre la lista degli esponenti Democratici che chiedono al presidente di ritirarsi si allunga. Un consigliere di Future Forward ha detto al quotidiano che si aspetta che i finanziamenti tornino ad affluire, una volta che si sarà risolta l’incertezza sul candidato. Infine va sottolineato che sarà la first lady Jill Biden a guidare la delegazione Usa ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Lo ha riferito la Casa Bianca. La first lady prenderà parte alla cerimonia inaugurale del 26 luglio. Il second gentleman, Douglas Emhoff, marito della vice presidente Kamala Harris, sarà invece presente alla cerimonia di chiusura dell’11 agosto.