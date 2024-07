Aereo, 15enne bloccato in aeroporto da solo? Come lo hanno rimborsato: "Vergogna"

14 luglio 2024 a

Un 15enne è rimasto bloccato in aeroporto per diverse ore a causa del maltempo. Il suo volo è stato dirottato e poi di volta in volta rimandato. Il minore stava cercando di raggiungere sua sorella. Inizialmente si era parlato di un ritardo di un'ora prima di poter riprendere il viaggio, poi le ore sono diventate due e infine il volo è stato rimandato al giorno successivo. Il ragazzo ha così dovuto stare per ben 20 ore da solo in aeroporto.

Stando alla sua versione dei fatti, tutto ciò che la compagnia gli ha fornito come rimborso sono stati un paio di voucher da poco più di 10 euro per comprare del cibo. Per di più, uno dei voucher sarebbe arrivato a mezzanotte, quando i negozi erano ormai chiusi. La sorella più grande ha tentato di aiutarlo a distanza, ma il servizio clienti ha subito spiegato che più di così non avrebbero potuto fare.

La sorella del 15enne, Bonnie, attendeva con ansia l'arrivo del fratello minore, che aveva preso un volo per New York proprio per andarla a trovare. A causa del maltempo, però, l'aereo è stato poi dirottato all'aeroporto di Philadelphia. "Quindi lui deve rimanere in aeroporto, da solo - ha detto Bonnie in un video-sfogo pubblicato sul suo account TikTok - mentre tutti gli altri hanno una camera in hotel, ma lui non può perché è un minore. Lo capisco, ma come pensi di risolvere? Che cosa gli dai in cambio? Un voucher da 12 dollari, a quanto pare, vergogna".

Dall'assistenza clienti le avrebbero detto anche che lei avrebbe dovuto assicurarsi che suo fratello avesse abbastanza contante prima della partenza: "Certo che ha soldi in tasca, lo garantisco, ma aiutarlo è una vostra responsabilità - ha replicato Bonnie -. La vostra responsabilità è aiutarlo, rimborsarlo e compensarlo per tutto il tempo passato in aeroporto e la me**a che ha dovuto passare, senza dormire o mangiare in maniera decente perché non sapete organizzare i vostri voli del ca**o".