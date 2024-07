Cosa sarebbe successo se Trump fosse morto

15 luglio 2024 a

a

a

Ci sono stati spari che hanno cambiato la storia, altri che avrebbero potuto cambiarla, altri ancora che sono stati ininfluenti. I colpi esplosi da Gavrilo Princip il 28 giugno 1914 contro l’arciduca Francesco Ferdinando e Sofia Chotek fecero divampare la Prima guerra mondiale. Il 7 aprile 1926 Violet Gibson sparò a Benito Mussolini ma il proiettile sfiorò solo il naso del dittatore e tutto si risolse in un assai poco virile cerotto sul viso. La Grande Guerra sarebbe esplosa lo stesso, l’attentato di Sarajevo anticipò solo gli eventi. Il gesto dell’irlandese a Roma forse avrebbe provocato qualche sconquasso, ma non più di tanto. I colpi sparati al premier slovacco Robert Fico difficilmente avrebbero influito nei processi internazionali, come accaduto invece con l’erede al trono imperiale austriaco e come sarebbe potuto accadere con il fondatore dell’effimero Impero italiano.