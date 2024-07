Joe Biden, conferme dai vertici dem: "Si ritirerà nel weekend"

18 luglio 2024 a

Ci siamo: Joe Biden sventola bandiera bianca e si ritira dalla corsa alla Casa Bianca? Le indiscrezioni che arrivano dagli Stati Uniti sono infatti clamorose: secondo Axios, che cita molteplici fonti democratiche di primissimo piano, Biden potrebbe annunciare il passo indietro già questo fine settimana. Secondo quanto trapela, la crescente pressione del partito avrebbe sortito i suoi effetti: il presidente, 81 anni, potrebbe - clamorosamente - abbandonare la corsa.

Diversi esponenti di spicco del partito democratico hanno confermato in privato ad Axios che i vertici dem avrebbero convinto Biden a decidere di ritirarsi dalla corsa presidenziale già questo fine settimana. Lo stesso Biden, ora in autoisolamento a causa del Covid che lo ha colpito, rimane pubblicamente blindato, "ma in privato si è rassegnato alla crescente pressione e ai sondaggi negativi" che "rendono impossibile continuare la sua campagna", aggiungono le medesime fonti.

I massimi dirigenti del partito, i suoi amici e i principali donatori credono che Biden non possa vincere, in primis per le precarie condizioni di salute. Infatti viene ritenuto impossibile che possa cambiare la percezione pubblica circa la possibilità di poter reggere a livello psicofisico per un altro mandato. Inoltre, soprattutto dopo l'attentato di Butler, Donald Trump contro Biden potrebbe vincere a valanga nella corsa alla presidenza Usa.

I democratici si aspettano che i sondaggi dopo la Convention nazionale repubblicana indichino una possibile vittoria schiacciante di Trump, che potrebbe far cadere i democratici anche al Congresso. Il sondaggio AP di ieri, mercoledì 17 luglio, che indicava come quasi due terzi dei democratici vorrebbero che Biden si ritirasse dalla corsa alla presidenza, ha trovato riscontro sia alla Casa Bianca che al Congresso, conclude Axios.