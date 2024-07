La principessa di Dubai divorzia dallo sceicco via Instagram: scandalo-Islam, il post sulle corna

19 luglio 2024 a

La principessa ha lasciato il principe via Instagram, svelando le sue ripetute corna. Un caso senza precedenti nel mondo delle teste coronate, e ancora più nel mondo arabo e islamico.

Il gesto, clamoroso, è di Sheikha Mahra bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum, 30enne principessa di Dubai nonché figlia del primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e sovrano di Dubai Mohammed bin Rashid Al Maktoum, che ha pensato bene di vendicarsi nella maniera più eclatante del consorte, lo sceicco Mana bin Mohammed Al Maktoum, anch'egli membro della famiglia regnante di Dubai.

I due si erano sposati appena un anno fa con una cerimonia sfarzosa e molto glamour, tanto da finire sulle pagine di patinatissime riviste come Harper's Bazaar Arabia e Grazia. Nel segreto del talamo, però, qualcosa non ha funzionato. Per la precisione: troppi tradimenti.

"Caro marito, visto che sei occupato con altre compagne, con la presente dichiaro il nostro divorzio", è stato il laconico annuncio della bella principessa, diventato ovviamente subito virale. "Divorzio da te, divorzio da te e divorzio da te", scrive ancora secondo la pratica islamica nota come triplo talaq, che consente ai mariti di divorziare dalle mogli dicendo "divorzio da te" per tre volte. Una pratica che molto raramente viene però usata dalle mogli. "Abbi cura di te. La tua ex moglie", è il beffardo saluto social della principessa, che peraltro da pochi mesi ha messo al mondo la prima figlia. Il copione Instagram è lo stesso di tanti divorzi vip: via le foto di coppia, via i riferimenti alla vita coniugale, di fatto cancellata.