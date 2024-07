Joe Biden si ritira, Elon Musk lo umilia: cosa pubblica il miliardario

21 luglio 2024 a

Elon Musk, il miliardario proprietario di Space X e del social X (ex Twitter), oltre che di Tesla, quel Musk che ha recentemente confermato il suo supporto a Donald Trump (con milioni di dollari donati alla campagna con cadenza mensile), commenta proprio su X la notizia del ritiro di Joe Biden dalla corsa per la Casa Bianca.

Una notizia arrivata poco prima delle 20, ora italiana, con una lettera pubblicata sui social dal presidente. Biden spiega che il passo indietro è per "il bene del Paese e del partito" e che spiegherà in settimana, nel dettaglio, le ragioni della scelta. E ancora, lancia Kamala Harris. Da par suo, ha commentato a caldo il ritiro, definendo Biden "il peggiore presidente nella storia degli Usa" e aggiungendo che battere Kamala "sarà ancora più semplice".

Ma veniamo a Musk. Al commento sul ritiro. Un commento spietato, durissimo: con due faccine che ridono a crepapelle. Faccine a corredo di un articolo la cui foto mostra Joe e Jill Biden, la moglie che lo avrebbe convinto a farsi da parte. In un altro post Musk, durissimo nei confronti dei democratici che un tempo sosteneva, aveva condiviso il commento di un utente che scriveva: "L'élite democratica, i media amici e i donatori miliardari hanno esercitato con successo pressioni sul candidato scelto dagli elettori delle primarie democratiche affinché abbandonasse le elezioni perché era in svantaggio e stava perdendo. I democratici distruggono la democrazia nella ricerca del potere". Post condiviso e introdotto da una singola parola: "Esattamente". E ancora, in un successivo post, Musk sostiene che "la lotta non è contro un candidato, ma contro un sistema".