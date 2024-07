Sanchez e Macron? Sono loro il pericolo per la Ue, non Orban

25 luglio 2024 a

L’Unione europea ha un enorme problema dovuto ad alcuni dei suoi membri che hanno un conto aperto con la democrazia parlamentare. Ungheria e Slovacchia? Questo è ciò che si sente ripetere a Bruxelles dove invece pochi sembrano preoccuparsi di quanto accade in due degli Stati più grandi, ricchi e influenti del Vecchio Continente: Francia e Spagna. «L’Ungheria rappresenta un problema sistemico sullo Stato di diritto», ha ribadito ieri il commissario alla Giustizia, il belga Didier Reynders.

E via l’elenco delle magagne magiare, dalla giustizia all’informazione, alla libertà di movimento, eccetera. Non entriamo nel merito del contenzioso fra l’Unione e Budapest: basti notare per ora che l’Ungheria è uno Stato solido con una economia che funziona e un consenso notevole attorno al governo. Quando gli ungheresi si stancheranno di Orbán Viktor e del suo partito Fidesz voteranno per qualcun altro che cambierà il Paese come piacerà agli elettori. Semplice no? (...)