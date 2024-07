Francia, massicci attacchi coordinati alla rete Tgv: incendi e atti vandalici, caos nel giorno dei giochi

26 luglio 2024 a

Francia sotto attacco nel giorno del via alle Olimpiadi di Parigi 2024, questa sera - venerdì 26 luglio - infatti è prevista la cerimonia inaugurale, una cerimonia senza precedenti, all'aperto e lungo la Senna, per la quale sono state dispiegate misure di sicurezza senza precedenti. Ma dicevamo, Francia sotto attacco: caos sulle linee ferroviarie francesi nel giorno più atteso dell'anno. La Sncf, la società nazionale francese delle ferrovie, ha parlato di "diversi atti dolosi simultanei" che hanno interessato le zone "Atlantique, Nord ed Est". Si tratta di atti vandalici, incendi, raid mirati a sospendere la circolazione dei freni.

A Parigi - riportano i media locali - la situazione è particolarmente grave alla stazione di Montparnasse dove tutti i treni ad alta velocità sono rimasti sulla banchina a causa di un atto vandalico avvenuto a Courtalain. "Sono prevedibili cancellazioni e modifiche degli itinerari", ha detto la Sncf mentre sono prevedibili ritardi superiori alle tre ore.

Funzionari governativi hanno denunciato gli incidenti a poche ore dalla cerimonia di apertura delle Olimpiadi anche se non ci sono segnali immediati di un collegamento con i Giochi. Oggi anche molte famiglie francesi partiranno per le vacanze estive: come in Italia, è un weekend da grande esodo.

Nel dettaglio, Sncf in un comunicato spiega che "la scorsa notte diversi atti dolosi hanno colpito le linee ad alta velocità Atlantico, Nord e Est. Sono stati appiccati volontariamente incendi per danneggiare le nostre strutture". Sono state colpite tre linee su quattro dell’importante rete ad alta velocità che innerva tutto il territorio francese. Patrice Vergriete , ministro dei Trasporti transalpino, parla di "atto criminale", la Sncf comunica che le persone colpite dai disagi sono già oltre 800 mila.

Un incendio nei pressi dei binari di Courtalain interrompe il traffico sulla linea ad alta velocità dell'Atlantico. La società indica poi fa un altro atto doloso sulla linea ad alta velocità tra Lille e Parigi nel settore di Arras. Il traffico è stato interrotto dalle 5.15 del mattino. Treni fermi anche in direzione Est sulla linea ad alta velocità dopo un sabotaggio nei pressi di Pagny-sur-Moselle. "Stiamo deviando alcuni treni sulla linea classica, ma dovremo cancellarne un gran numero", ha aggiunto Sncf, riferendosi alla linea Tgv. Solo la linea Sud Est è stata risparmiata, ma solo perché il sabotaggio è stato sventato per tempo. "Squadre di tecnici sono già sul posto per diagnosticare il problema e iniziare le riparazioni, ma si prevede che la situazione si protrarrà almeno fino al termine della settimana". Insomma, il caos è totale.

Sempre il ministro Vergriete, su X, ha aggiunto: "Attacchi coordinati hanno preso di mira diverse linee TGV la scorsa notte e causeranno gravi disagi al traffico fino al fine settimana. Condanno fermamente questi atti criminali, che metteranno a rischio le partenze per le vacanze di molti francesi". Infine il prefetto di Parigi, Laurent Nuñez, il quale ha fatto sapere che la prefettura della capitale francese "sta concentrando la sua forza lavoro nelle stazioni di Parigi a seguito del massiccio attacco.S tiamo rafforzando i dispositivi di sicurezza, come abbiamo già fatto questa mattina", ha concluso Nuñez.