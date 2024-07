Usa 2024, per lanciare Harris: ecco la Kamalaconomics

Corrado Ocone 29 luglio 2024 a

Il Financial Times ci ha informato ieri che Kamala Harris non sta perdendo tempo, tanto che nella sua prima settimana di campagna elettorale avrebbe già impostato il suo piano economico. Quello che un tempo era il quotidiano della City, pur ammettendo che la Harris non ha una specifica preparazione economica, proveniendo dal campo giuridico, ci fa sapere che il fior fiore dei consulenti e degli economisti di area è già all’opera per lei. La «Kamalanomics», come la chiama, avrà l’obiettivo di sfidare Donald Trump sul suo stesso terreno: la difesa della media e piccola borghesia in declino. Domani, ad esempio, davanti al pubblico entusiasta di un istituto superiore del Wisconsin, la candidata “putativa” (non è stata infatti ancora nominata ufficialmente), ha affermato che incrementare la “classe media” sarà l’obiettivo prioritario della sua presidenza. Ovviamente le modalità per raggiungere l’obiettivo di una “care economy” sono caratterizzate da un forte interventismo statale, che non prevede certo quella diminuzione delle tasse che all’americano medio pure sta a cuore. (...)