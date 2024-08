Parigi 2024, Meloni attesa ai Giochi olimpici: e Macron "scappa" dalla capitale

01 agosto 2024 a

Dopo la prima visita ufficiale da quando è diventata presidente del Consiglio, Giorgia Meloni è attesa oggi, giovedì 1° agosto, a Parigi per assistere alle gare dei nostri azzurri ai Giochi Olimpici. Il premier, esattamente come a Pechino, si porterà con sé la figlia Ginevra. Ma, al contrario di quanto accaduto con Xi Jinping, non è previsto un incontro con Emmanuel Macron. La visita della leader di Fratelli d'Italia infatti non ha carattere istituzionale. E, come riporta il Corriere, il presidente francese non è nemmeno presente nella capitale.

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata ieri sera a Parigi e si intratterrà nella Capitale francese fino a domani mattina, quando è previsto il volo di rientro in Italia. Il Premier è attesa a Casa Italia alle 12.30, poi resterà a pranzo ospite del Coni prima di immergersi nelle gare olimpiche in compagnia della figlia Ginevra. Probabilmente la leader di Fratelli d'Italia assisterà alla sfida di volley tra l'Italia femminile di Paola Egonu e l'Olanda, gara che vale i quarti di finale del torneo olimpico. Successivamente, Meloni potrebbe assistere alla eventuale finale di fioretto femminile a squadre in programma alle 20.30.

Parigi 2024 a parte, nello staff della presidenza del Consiglio c'è "molta soddisfazione" per i cinque giorni di incontri tra le due metropoli cinesi, nel corso dei quali Meloni ha siglato un Piano d'azione triennale 2024-2027 e sei intese. "La missione è stata un successo". La premier ha parlato con Xi dei principali dossier, economici e geopolitici, "con grande franchezza". E pensa di aver aperto una "nuova fase" dei rapporti Italia-Cina dopo lo strappo di dicembre, quando era uscita dal memorandum della Nuova Via della Seta.