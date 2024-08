Grecia, il mega-yacht da 19 milioni affonda in mare: clamoroso, di chi "l'errore"

02 agosto 2024 a

Un megayatch italiano dal valore di 19 milioni di euro è affondato mentre navigava a poca distanza dalle coste dell'Isola di Cefalonia. Il motivo? Una dimenticanza. Il megayatcht è affondato, infatti, a causa di una disattenzione di uno dei membri dell'equipaggio che, dimenticandosi di chiudere un portellone, ha causato il fattaccio.

L’imbarcazione ha iniziato a imbracare acqua non appena sono cambiate le previsioni meteo. Una dimenticanza che costerà cara al proprietario della barca che si è visto il suo lussuoso gioiellino divorato dall'acqua. L'imbarcazione "Ethos" era composta da cinque cabine, tra cui due cabine vip, con 12 letti in totale e nove posti per il personale dell'equipaggio. Lo yatch era inoltre dotato di una palestra, una vasca idromassaggio sul ponte e una moto d'acqua.

Fortunatamente, le dieci persone a bordo (5 turisti e 5 membri dell'equipaggio) sono riuscite a mettersi in salvo. Il megayatch era stato completamente rinnovato due mesi prima ed era disponibile per 213mila euro a settimana. Al momento non si è ancora a conoscenza dell'entità dei danni.