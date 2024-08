Iran, la polizia morale picchia per strada due ragazze di 14 anni: non indossavano il velo

07 agosto 2024 a

Due ragazze di appena 14 anni sono state picchiate e costrette a salire su un furgone bianco dalla polizia morale a Teheran, in Iran. Le giovani, per non farsi vedere, hanno cercato di nascondersi dietro un cassonetto giallo ma sono state subito individuate. Secondo le autorità iraniane, però, l'arresto violento si sarebbe "reso necessario". La polizia morale avrebbe riferito che durante la colluttazione per il fermo, la 14enne avrebbe rotto due dita a uno degli agenti. Dall'altra parte, la mamma dell'adolescente ha denunciato la violenza ingiustificata usata contro l'adolescente. "Quando ho ricevuto la sua chiamata – ha raccontato la madre di una delle due ragazze – sono corsa da lei e l'ho trovata con il viso sfregiato, le labbra gonfie, il collo livido e i vestiti strappati. Non aveva voce per parlarmi e non riusciva neppure ad aprire gli occhi per quanto aveva pianto".