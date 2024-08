Russia, giocatrice di scacchi avvelena l'avversaria con il mercurio: beccata dalle telecamere

09 agosto 2024 a

a

a

Nemmeno la protagonista della serie Netflix La Regina degli Scacchi non sarebbe arrivata a tanto per conquistarsi la vittoria. Nella storia che vi stiamo per raccontare la protagonista si chiama Amina Abakarova. La donna russa, di 43 anni è stata ripresa da una telecamera di sicurezza mentre inquinava i pezzi della sua rivale con il mercurio. La competizione si è svolta la scorsa settimana nel sud della Russia, a Makhachkala.

Il mercurio - com'è noto - è una sostanza tossica, tanto da non essere più presente nemmeno nei termometri per misurare la temperatura corporea. Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, basta anche una piccola esposizione alla sostanza per avere gravi complicazioni. Nel video che sta facendo impazzire il web si vede la campionessa russa entrare nella stanza dove erano state posizionate tutte le scacchiere. L'avversaria, Umayganat Osmanova il giorno seguente ha iniziato a stare male fisicamente In particolare, l'avversaria ha iniziato ad accusare nausea e vertigini.

A quanto s'apprende dalla stampa russa, lo "scacco matto" della russa sarebbe arrivato in risposta a un insulto ricevuto dalla Osmanova nei giorni precedenti. La donna, oltre alla radiazione dalle gare di scacchi, rischia anche tre anni di carcere.