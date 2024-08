William, come si presenta in video accanto a Kate: "L'unica cosa che gli importa"

12 agosto 2024 a

Un principe William inedito quello che si è visto nel video pubblicato sui social insieme alla moglie Kate Middleton: nel filmato caricato dai principi del Galles per congratularsi con la squadra britannica alle Olimpiadi l'erede al trono si mostra con la barba sul volto, sfoggiando così un look che ha fatto discutere parecchio. In molti, infatti, si sono soffermati sull'aria meno curata del solito, quasi trasandata, del principe.

Il Sun ha scritto che "la barba dimostra che al momento la famiglia è l’unica cosa che gli importa. Il principe si è concesso una pausa per dedicarsi alla moglie e ai tre figli". Il video è stato girato nel Norfolk, ad Amner Hall, dove William e Kate si trovano da qualche giorno in vacanza. Presto, comunque, raggiungeranno Carlo e Camilla in Scozia, a Balmoral. E lì parteciperanno a un mini-summit sul futuro della monarchia, parlando della divisione del lavoro, delle priorità e del ritorno alla vita pubblica della principessa del Galles.

Tornando alla barba di William, c'è da dire che in realtà la barba ha una lunga storia all’interno della famiglia reale: tanti uomini del casato, come Filippo, Carlo, Andrea, se la sono fatta crescere per un certo periodo. Per William l’ultima barba avvistata in pubblico risale al 2008, dopo diversi mesi di addestramento militare all’estero. Ma in quel caso ebbe vita breve: Carlo chiese al figlio di radersi. Una richiesta che William estese al fratello Harry alla vigilia del suo matrimonio con Meghan Markle. Il secondogenito di Carlo e Lady D, però, pur di non radersi, chiese alla nonna, la regina Elisabetta, di sposarsi con divisa e barba. E la sovrana gli accordò questo permesso senza problemi.