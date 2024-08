Elon Musk, il patron di X risponde alla lettera del commissario europeo Breton: "Fott***i"

12 agosto 2024 a

Donald Trump sarà intervistato da Elon Musk in diretta su X questa sera alle 20:00, le due di notte in Italia. Lo ha annunciato lo stesso Musk sul suo profilo X. Come ha assicurato il Ceo di Tesla e SpaceX, "non c’è un copione ne limiti di argomenti, e sarà molto divertente". Il miliardario sudafricano ha anche invitato gli utenti a postare commenti ed eventuali domande. Quando Musk ha acquistato Twitter nel 2022, ha revocato il divieto di utilizzare l'account per l'ex presidente. Ma ha anche sostenuto il rivale repubblicano di Trump, Ron DeSantis. In primavera, poi, ha lanciato una serie di incontri con donatori e volontari per sostenere la campagna elettorale di Trump, con l'obiettivo di procurargli "800mila voti".

Sembra quindi ritornata la pace tra i due, nonostante i conflitti di interesse dovuti alle posizioni più volte espresse da The Donald contro le auto elettriche. Nel frattempo, l'Unione europea ha deciso di intervenire sulla vicenda dell'intervista. Il commissario europeo Thierry Breton ha sottolineato che "da un grande pubblico derivano maggiori responsabilità", mentre in una lettera ha ricordato a Musk di avere l'obbligo di contrastare i contenuti illegali e la disinformazione in base alle direttive europee. Breton ha espresso preoccupazione per il "rischio di amplificare contenuti potenzialmente dannosi nell'Ue", citando l'intervista a Trump e facendo riferimento alle dichiarazioni di Musk sulle rivolte nel Regno Unito.

La risposta di Mr X non si è fatta attendere. Elon Musk, con il suo solito modus operandi da principe dei meme, ha risposto al tweet di Breton con un frase tratta dal film Tropic Thunder: "Fott***i". Non contento, il patron di tesla ha anche sfottuto il commissario europeo scrivendo questo messaggio: "A dire il vero, avrei davvero voluto rispondere con questo meme di Tropic Thunder, ma NON farei MAI qualcosa di così maleducato e irresponsabile!".