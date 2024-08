Donald Trump travolge Kamala, intervista record con Musk

13 agosto 2024 a

a

a

Donald Trump mette a segno diversi punti nella corsa alla Casa Bianca nel corso dell'intervista su X con Elon Musk. Il tycoon mette soprattutto nel mirino la sua avversaria, Kamala Harris e la defenestrazione di Joe Biden sostituito nella competizione elettorale dalla sua vice: "Non sono un fan di Joe Biden, che è il peggiore presidente della storia. Ma quello che gli hanno fatto è Stato un colpo di Stato".

Poi Trump parla della crisi internazionale che si articola su diversi fronti, da quello in Medioriente fino alla guerra tra Russia e Ucraina: "Andare d'accordo con Vladimir Putin, Xi Jinping e Kim Jong Un "è una cosa buona, non una cosa cattiva. Sono duri, intelligenti e proteggeranno il loro Paese".

"Avrei tanto voluto....". Il commissario Ue gli scrive una lettera indignata? Musk lo umilia con una frase | Guarda

E su Teheran aggiunge: "Quando ero presidente l’Iran sapeva di non dover fare casino. Era al verde: non aveva soldi per il terrorismo e Israele non sarebbe mai stato attaccato". usk e Trump hanno avuto una conversazione seguita in tempo reale da oltre 16,4 milioni di persone. L'evento (nella notte italiana) e' iniziato con circa 45 minuti di ritardo rispetto al previsto per problemi tecnici, che Musk ha attribuito a un attacco informatico di tipo Ddos (Distributed denial of service). Non e' stato accertato, tuttavia, se si sia trattato effettivamente di un attacco o semplicemente di un sovraccarico di traffico. Infine Elon Musk ha invitato anche Kamala Harris per un'intervista su X. Vedremo se la dem accetterà l'invito... Intanto quella di Trump ha totalizzato quasi un miliardo di visualizzazioni.