Germania, a picco l'indice di fiducia degli investitori: crisi alle porte?

13 agosto 2024

Nuovi guai per la Germania: ad agosto l'indice Zew di fiducia degli investitori tedeschi è crollato a 19,2 punti dai 41,8 di luglio. Le previsioni, invece, indicavano un calo più contenuto a 34. In calo anche la componente dello Zew relativa alle condizioni attuali, che passa a -77,3 da -68,9. Le attese erano per un calo a -74,5.

"Le prospettive economiche per la Germania si stanno sgretolando - ha dichiarato il presidente di Zew Achim Wambach -. È probabile che le aspettative economiche siano ancora influenzate da un'elevata incertezza, che è guidata dall'ambiguità della politica monetaria, dai dati deludenti dell'economia statunitense e dalle crescenti preoccupazioni per un'escalation del conflitto in Medio Oriente".

In effetti sono aumentati, nelle ultime settimane, i segnali di debolezza dell’economia tedesca. Nel secondo trimestre il Pil del Paese è sceso dello 0,1% e in controtendenza sul +0,2% dell’Eurozona. Mentre la scorsa settimana le esportazioni sono calate del 3,4% rispetto a maggio e del 3,4% sull’anno, con le importazioni che invece sono aumentate dello 0,3% sul mese e diminuite del 6,4% rispetto a giugno 2023. Unici dati positivi risalgono alla scorsa settimana e sono quelli sugli ordini all’industria, saliti del 3,9%, e la produzione industriale cresciuta a giugno dell’1,4%.