Sanna Marin, foto da sballo dell'ex primo ministro: al Festival pizzicata così

L'ex primo ministro finlandese Sanna Marin ha condiviso su Instagram alcuni dei suoi momenti più memorabili vissuti durante il festival Flow del fine settimana scorso. Nel post, ha incluso una serie di fotografie e video che la ritraggono in compagnia di amici, mostrando i suoi look, i balli e le esibizioni musicali a cui ha assistito. L'ex primo ministro, ancora una volta, ha incantato con la sua bellezza disinvolta e sbarazzina.

Venerdì, il primo giorno del festival, Sanna ha sfoggiato un abito bianco traforato che rivelava delicatamente la pelle sottostante. Questo look assai peculiare si mostra in tutta la sua eccentricità in uno scatto dove la Marin appare con un'amica, oltre che in una foto di gruppo, in cui indossa occhiali da sole neri e gioielli d'argento, che arricchiscono il suo outfit.

Domenica, Marin ha optato per un look composto da una giacca e stivali in pelle nera abbinati a un vestito rosso acceso con uno spacco laterale. Le unghie e il rossetto, entrambi coordinati con il colore dell'abito, completavano il look. In una delle immagini, Marin posa accanto a un bambino sotto un grande cartello del Flow, e in un video successivo, si vede la coppia ballare e saltare al ritmo di una canzone dance.

Il festival Flow è celebre non solo per il suo stile e l'atmosfera informale e alternativa, ma anche per la qualità della musica offerta. Anche Marin non ha resistito a condividere i momenti musicali salienti, postando video delle esibizioni del dj e produttore produttore Fred Again e del gruppo rap Gasellit, che ha eseguito il brano Disko.