Australia, cerca di incendiare il barbiere e si dà fuoco: video agghiacciante

Tenta di dare fuoco a un barbiere e viene avvolto dalle fiamme: è successo a Gungahlin, in Australia. La scena, che ha dell'incredibile, è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza del negozio. Nelle immagini si vedono due sospetti mentre si avvicinano al Gold Blade barber shop in bicicletta, entrambi con indosso un casco e abiti scuri. Il video è stato rilasciato dalla Polizia ACT, che ora sta cercando informazioni per identificare i responsabili dell'attacco incendiario. Uno di loro ha usato un martello per spaccare il vetro e l'altro ne ha approfittato per entrare nel locale proprio attraverso quel buco creato nella vetrina.

L’uomo all’interno del barbiere ha poi versato della benzina in giro per il negozio. Peccato, però, che dopo aver dato fuoco al posto, l’uomo sia stato investito in prima persona dalle fiamme e quindi costretto a lanciarsi precipitosamente fuori dal negozio, rotolando sul marciapiede. A quel punto ha raggiunto il compagno che lo aspettava fuori ed entrambi sono fuggiti.

