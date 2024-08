Germania, sospetto sabotaggio alla rete idrica: non solo la base Nato

16 agosto 2024 a

Un nuovo allarme è stato emesso in Germania riguardo alla possibile contaminazione intenzionale dell'acqua potabile in una caserma dell'esercito, vicino al luogo in cui si è verificato un caso simile due giorni fa. A dichiararlo sono le autorità locali. Il comune di Mechernich, vicino a Colonia, nell'ovest del Paese, ha segnalato un'intrusione nel locale sito di trattamento e distribuzione dell'acqua potabile, specificando che questo riforniva, tra le altre strutture, una vicina base della Bundeswehr.

"A causa di un'intrusione nel sito di distribuzione dell'acqua potabile nella città di Mechernich, è possibile che l'acqua potabile sia stata contaminata in modo pericoloso per la salute”, hanno annunciato il comune e il servizio sanitario di Mechernich in un comunicato stampa. La città ha invitato la popolazione a non bere l'acqua del rubinetto e a non fare la doccia, “alla luce degli eventi appena accaduti nella base della Bundeswehr di Colonia”. Ha aggiunto che la recinzione di sicurezza che circonda il sistema di trattamento delle acque è stata tagliata per forzare il passaggio. Un consigliere comunale, Thomas Hambach, ha aggiunto che l'intrusione è stata scoperta da una pattuglia dell'esercito, in seguito al rafforzamento dei controlli dopo i recenti sospetti di sabotaggio a Colonia. Coinvolte 10mila persone circa, alle quali è stato intimato di non utilizzare l'acqua del rubinetto.

Il sito dell'acqua potabile è dotato di un sistema di allarme, ma non ha funzionato, ha aggiunto. Già mercoledì, i timori di sabotaggio avevano fatto scattare l'allarme sicurezza in due basi militari del Paese, una a Colonia appartenente all'aeronautica militare, molto attiva nel fornire aiuti militari all'Ucraina, e un'altra appartenente alla Nato. Anche a Colonia le autorità hanno scoperto un buco in una recinzione che circonda un sito di acqua potabile che rifornisce la caserma e hanno sigillato i locali. I controlli effettuati finora non hanno confermato alcuna contaminazione. Allo stesso tempo, la Nato ha riferito di un tentativo di effrazione nella sua base aerea di Geilenkirchen, dove sono basati gli aerei da ricognizione AWACS, ma non è stato stabilito alcun collegamento tra i due incidenti. “Questi incidenti dimostrano che dobbiamo rimanere vigili”, ha dichiarato il ministro della Difesa Boris Pistorius.

Diversi politici tedeschi hanno puntato il dito contro la possibile responsabilità della Russia nei due casi di mercoledì, sostenendo che potrebbero far parte di una guerra ibrida legata al sostegno di Berlino a Kiev.