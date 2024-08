Skyfall, Vladimir Putin e l'ipotesi di usare il missile a propulsione nucleare

18 agosto 2024 a

a

a

Mentre Kiev avanza nella regione di Kursk, Vladimir Putin cerca il modo di riacquisire credibilità e lo fa rispolverando un mezzo potentissimo senza precedenti: un missile a propulsione nucleare. Un'arma unica nel suo genere, uno ordigno spinto da una sorgente miniaturizzata, che gli permetterebbe di restare in volo per un tempo illimitato prima di scagliarsi contro l'obiettivo.

L'obiettivo strategico è chiaro: la minaccia di una ritorsione nucleare contro gli Stati Uniti. Il Cremlino ne aveva già parlato nel 2018 dello Skyfall, chiamato così dalla Nato. La stampa russa parla di un ordigno lungo 12 metri con un profilo di volo a bassa quota per sfuggire ai radar e una velocità di poco inferiore a quella del suono, ossia intorno ai 900 chilometri orari. Passare dalla teoria alla pratica non è però così semplice. La maggior parte dei tentativi di farlo alzare nei cieli con l'uso di razzi ausilari sarebbero falliti.

"Razzi Himars su Kursk": ora può accadere di tutto. Putin in riunione coi fedelissimi, silenzio tomable

In particolare, a far scattare l'allarme radiottivo nell'area di Severodvinsky è stato un misterioso incidente avvenutao nel 2019. In quell'occasione persero la vita diversi ingegneri e operai, in parte del ministero della Difesa e in parte dell’azienda nucleare Rosatom. Secondo fonti d’intelligence, il reattore del Burevestnik sarebbe esploso durante una sperimentazione. Putin definì il missile una "delle idee più avanzate e innovative sulla concezione di un’arma che garantirà la sovranità e la sicurezza della Russia nei decenni a venire".

Nell’ottobre 2023 il Cremlino ha annunciato la riuscita "con successo" di un test del Burevestnik ma non ci sono stati riscontri di alcun genere. Nei giorni scorsi invece è stata registrata un’intensa attività nel poligono di Novaya Zemlya, realizzato in un arcipelago in prossimità dell’Artico. Per gli esperti come il norvegese Thord Are Iversen e l’americano MT Anderson ipotizzano che si tratti dei preparativi per un lancio di prova, forse il primo in cui verrebbe utilizzato il rivoluzionario propulsore.