Lotteria, vince 250mila euro? "Sbalordito": come rischia di perdere tutto

Quante volte abbiamo ricevuto la classica truffa informatica? L'amo è sempre lo stesso: "Hai vinto tot...". L'utente credulone ci casca, clicca su un link e il gioco è fatto. Dopo qualche minuto o giorno si accorge che le sue carte di credito sono state hackerate. E la sua vita è bella che rovinata. Le persone più sagge, invece, sanno riconoscere una truffa digitale quando la vedono online. In fondo, la diffidenza non è mai troppa. Ma non sempre ci dobbiamo fidare dei nostri istinti. Può infatti capitare che la vincita sia reale.

È quanto successo a un anonimo 41enne statunitense che ha vinto ben 257.631 dollari in un'estrazione online della Michigan Lottery. Ma li ha incassati solo dopo sei mesi. Il motivo? Credeva che l'email con cui era stato informato dell'accaduto fosse un banale tentativo di raggiro.

L'estrazione era stata effettuata lo scorso 14 febbraio, il giorno di San Valentino. Ma è stato solo negli ultimi giorni che l'uomo ha chiamato la Michigan Lottery e ha scoperto di aver vinto davvero quei soldi. Lo ha reso noto proprio il sito ufficiale dell'ente. "A febbraio avevo visto un'email che mi informava di aver vinto un premio di 257.631 dollari - ha raccontato l'uomo -, ma avevo pensato che fosse solo una truffa e l'avevo cancellata. In aggiunta - ha proseguito - ho anche ricevuto diverse telefonate relative al premio, ma ho continuato a pensare che si trattasse di una truffa. Recentemente ho deciso di indagare - ha concluso il 41enne - e quando ho scoperto che si trattava di un premio reale sono rimasto sbalordito!". Meglio tardi che mai.