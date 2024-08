Principe William, "nemmeno alla sua incoronazione": rottura definitiva con Harry?

18 agosto 2024 a

"Il fratello Harry, con cui non parla da due anni ormai, non è un argomento di cui si parla molto in casa": l'indiscrezione sul principe William è stata rivelata da un suo amico all'Evening Standard. "Quest'anno la sua attenzione è stata rivolta molto alla moglie Kate Middleton, ai figli e al padre", ha detto la fonte, riferendosi al momento delicato che sta vivendo la principessa del Galles, alle prese con le cure per un tumore. La stessa fonte ha poi ha aggiunto: "William, poi, che è prossimo in linea di successione per salire al trono, non lo vorrebbe quando arriverà il momento della sua incoronazione".

Anche una fonte vicina al principe Harry si è espressa sui suoi progetti futuri: "Qual è lo scopo del principe Harry? Amava l'esercito ed era molto bravo nel suo lavoro. Il progetto Invictus è fantastico e la paternità era il ruolo che più desiderava, quindi forse tutto ciò gli basta. Ma ho sempre pensato che volesse di più dalla vita". Tuttavia, Harry sembrerebbe essere molto più sereno da quando non è più a Londra. Ma fonti a lui vicine fanno sapere che vorrebbe riallacciare i rapporti con re Carlo che, a sua volta, vorrebbe viversi di più i nipotini Archie e Lilibet Diana.