Kamala Harris, "spazio gender fluid per gli islamici": imbarazzo in mondovisione

20 agosto 2024 a

a

a

Questa notte è andato in scena il Kamala Harris show. A Chicago si è svolta infatti la Convention dei Democratici per l'investitura della candidata alle prossime elezioni presidenziali americane. Il palco doveva essere tutto per Joe Biden. Il presidente in carica avrebbe dovuto e voluto parlare alla nazione e ai suoi elettori, per spiegare i motivi dietro alla sua rinuncia e ringraziarli per l'affetto e il sostegno. Lo ha fatto, anche se la stessa Kamala gli ha fatto una sorpresa comparendo durante l'evento per prendersi la scena.

Tra le innumerevoli trovate di Kamala e compagni - basti pensare al camion per l'aborto presente vicino alla Convention, una si è distinta per essere la più assurda e la più contraddittoria. Come ha fatto notare l'inviato di Mediaset Leonardo Panetta: "Alla Convention dei Democratici a Chicago per l'investitura di Kamala Harris, c'era anche uno spazio per la preghiera islamica ma con la specifica: GENDER NEUTRAL. Idee un filo confuse, mi sa".

Alla Convention dei Democratici a Chicago per l'investitura di Kamala Harris, c'era anche uno spazio per la preghiera islamica ma con la specifica: GENDER NEUTRAL.

Idee un filo confuse, mi sa. pic.twitter.com/0QjQUzLnTi — Leonardo Panetta (@LeonardoPanetta) August 20, 2024

In effetti, questa trovata woke sembra davvero surreale. Soprattutto pensando a come gli omosessuali vengono trattati dai seguaci di Maometto. Ma forse c'è una spiegazione politica. Come ha ricordato la deputata di estrema sinistra Alexandria Ocasio-Cortez, l'amministrazione Biden - e in particolare la sua vicepresidente Kamala Harris - si sta impegnando per il cessate il fuoco a Gaza tra Hamas e Israele. E vista anche la protesta dei pro-Gaza andata in scena proprio alla Convention, non è difficile credere che i dem vogliano conquistarsi quegli elettori e, quindi, tutti quei voti.