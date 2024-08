Principe William, "come chiamano mia moglie": duro sfogo contro Harry e Meghan

20 agosto 2024 a

Il principe William avrebbe perso definitivamente la pazienza col fratello Harry e sua moglie Meghan Markle. Il motivo lo svelano fonti vicine a Buckingham Palace: il futuro re d'Inghilterra, in particolare, non sopporterebbe che i duchi di Sussex continuino a chiamare la moglie Kate e non Catherine, che è il suo nome di battesimo.

In ogni caso, già da tempo la principessa del Galles preferirebbe essere chiamata col suo nome di battesimo e non più con il soprannome con cui tutti da sempre la conoscono. Questa sua preferenza sarebbe emersa dopo il matrimonio con William nel 2011. Dunque, non è certo una decisione recente. Nonostante questo, Harry e Meghan si ostinerebbero a chiamarla Kate, non rispettando così la sua volontà. L'avrebbero chiamata col soprannome anche quando le hanno scritto gli auguri di una pronta guarigione dopo l'annuncio del tumore.

A tal proposito una fonte vicina ai principi del Galles al Sunday Times ha dichiarato: "Il fatto che Harry e Meghan non usino il nome Catherine è stato notato a Palazzo e William si offende quando le persone chiamano la moglie 'Kate', perché non rispetterebbero il suo volere. È una richiesta abbastanza semplice da rispettare, sono sicuro che a Meghan non piacerebbe se William iniziasse a chiamarla pubblicamente con il nome intero ovvero 'Meghan Markle'. È certo che può apparire come una questione banale ma chi conosce William sa che è una cosa che gli fa saltare i nervi".