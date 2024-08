Joe Wicks, cosa beve la star del fitness: "Ha un sapore dolce", video rivoltante

22 agosto 2024 a

Beve il latte materno della moglie e posta il video sui social: a farlo Joe Wicks, star del fitness del Regno Unito, che lo scorso 20 agosto - mentre stava andando allo stadio di Wembley, a Londra, per il concerto di Taylor Swift - si è ripreso mentre beveva il latte della moglie Rosie destinato alla figlia Indie. "È ricco di energia e di nutrienti. Che ci crediate o no, ha un sapore dolce, alla vaniglia", ha detto l'ex istruttore di palestra diventato famoso anche grazie ai suoi libri su benessere e alimentazione.

Il video è finito sul suo profilo Instagram, che conta quasi 5 milioni di follower. In realtà non è la prima volta che si vede online questa pratica. Il 38enne è solo l'ultima di una serie di star che hanno già provato questo tipo di latte. Lo scorso aprile, per esempio, Kourtney Kardashian in una storia aveva raccontato di aver bevuto un bicchiere di latte materno come rimedio contro l'influenza.

A tal proposito il dietologo Giorgio Calabrese, sentito da Repubblica, ha detto: "Il latte materno fa molto bene al bambino che viene allattato perché viene allattato immediatamente, nel caso dell'adulto sarebbe molto pericoloso perché non essendo pastorizzato può creare dei problemi di insufficienza di igiene, con batteri, virus e malattie. Bere il latte materno da adulti è un errore ed è diventato un grosso business perché viene venduto online, dove ancor di più non c'è sicurezza".