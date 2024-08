Cipro, il paradiso dove comprare la casa vacanza: zero tasse sull'immobile

25 agosto 2024 a

È Cipro il Paese ideale per chi vuole investire in case vacanze all'estero. Il motivo? Zero tasse sugli immobili. Da Limassol a Paphos, l’isola è diventata l'area più ambita per questo tipo di investimento. A influire su questa situazione la ripresa dell’economia, che oggi può contare su numeri in crescita, un bilancio pubblico positivo e un regime di tassazione sugli immobili azzerato dal 2017, come rivelato da un’indagine del Sole24Ore.

Le mete più ambite per comprare o affittare una casa vacanza a Cipro sono tre: Paphos, Larnaca e Limassol. In queste zone, secondo i dati di Scenari immobiliari, l’acquisto di un appartamento nuovo vale da un minimo di 1.500 euro al metro quadro di Paphos a un massimo di 7.000 al metro quadro di Limassol, mentre per l’usato si arriva fino a 6.200. Se si sceglie di acquistare una villa, come si legge sul Corriere della Sera, si spende invece dai 3.650 euro al metro quadro di Larnaca ai 5.300 di Limassol, che è la più cara per le compravendite.

Per le locazioni turistiche, poi, il prezzo calcolato per il soggiorno di una settimana in un trilocale varia tra i 600 e i mille euro circa in tutte e tre le destinazioni, mentre in una villa si parte da un minimo di 950 a Paphos ai 2.750 di Larnaca. A spingere Cipro le stime di crescita del Pil del Paese al 2024, pari al 2,8%, e il bilancio pubblico in surplus del 3,2% sul Pil. Inoltre, dal 2017 lo Stato ha abolito ogni tassa sulle proprietà immobiliari. E questo ha portato a un aumento del valore degli appartamenti di oltre il 38%.