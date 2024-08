Russia, ucraini tentano di sfondare il confine con Belgorod: "Situazione molto difficile"

27 agosto 2024 a

Le forze armate ucraine stanno cercando di sfondare il confine della regione russa di Belgorod. Lo ha riferito il governatore locale, Vyacheslav Gladkov. "Secondo il ministero della Difesa di Mosca, la situazione alla frontiera resta difficile ma sotto controllo", ha dichiarato Gladkov sul suo canale Telegram, "I nostri militari stanno portando avanti il loro lavoro". Questa mattina, il governatore aveva riferito del ferimento di cinque civili in attacchi con droni ucraini sulla regione. E l'Ucraina ha abbattuto cinque missili e 60 droni russi durante l'attacco lanciato da Mosca nella notte. Lo afferma l'aeronautica militare ucraina, secondo cui la Russia ha lanciato complessivamente 10 missili e 81 droni. Nel raid sono morte almeno 5 persone. Gli ucraini affermano di aver abbattuto nelle ultime ore nei pressi di Kiev circa 15 droni e diversi missili.

"E' stato distrutto tutto quello che era in volo in direzione della capitale", ha fatto sapere l'amministrazione militare della capitale ucraina. Infine va ricordato che per il secondo giorno consecutivo è partito un massiccio attacco combinato sul territorio dell'Ucraina. Lo riferisce l'agenzia Unian. Nella notte sono stati lanciati missili, principalmente in direzione delle regioni occidentali, ed è scattata l’allerta aerea in tutto il Paese. Ci sono state segnalazioni di esplosioni nella regione di Khmelnytskyi. L'aeronautica militare di Kiev ha riferito di droni che hanno sorvolato le regioni di Kherson, Kirovohrad, Sumy, Poltava, Chernihiv e Zhytomyr.