La principessa e lo sciamano, le nozze che sconvolgono la Norvegia

Nozze reali, domani, in un hotel di Geiranger, villaggio che s’affaccia su un fiordo norvegese. Eterno amore se lo giureranno la principessa di Norvegia Martha Louise e Durek Verret. Lei, 55 anni, divorziata e chiaroveggente (così si definisce) che riesce a parlare con gli angeli. Lui, 49 anni, uomo d’affari americano, sciamano di sesta generazione e faraone (così dice) in una vita precedente in cui la futura sposa era già sua moglie, cultore di terapie alternative seguite anche da Antonio Banderas e Gwyneth Paltrow, venditore di amuleti d’oro che salvano la vita.

I festeggiamenti sono iniziati ieri con una ricevimento per 350 invitati tra cui la principessa ereditaria svedese Victoria e il principe Daniel, suo marito. La principessa, che con la sua unione ha creato scompiglio in Norvegia, per evitare noie ha rinunciato alle sue funzioni reali.