Malesia, donna svanita nel nulla da sette giorni: inghiottita da una voragine

Non c'è ancora traccia di Vijaya Lakshmi Gali, la donna di 48 anni, che è stata inghiottita in una voragine profonda 8 metri il 23 agosto scorso mentre camminava da sola su un marciapiede a Kuala Lumpur in Malesia. Sono trascorsi esattamente sette giorni dal fattaccio e di lei ancora nessuna notizia e questo nonostante il grande sforzo impegnato nelle ricerche.

Nelle ricerche sono impegnati, infatti, tantissimi vigili del fuoco, 110 per l’esattezza che stanno allargando le ricerche ai tombini coinvolgendo anche i sommozzatori, rende noto la Bbc. Le operazioni si sono rivelate però molto difficili e pericolose a causa delle forti correnti d'acqua e alla presenza di detriti. Nelle ricerche sono stati coinvolti anche i sommozzatori che sono entrati tramite una rete fognaria, ma per ora ancora nessun sviluppo.

Intanto, nella zona si è aperta un’altra voragine. Le possibilità che le donna di 48 anni Vijaya Lakshmi Gali sia ancora viva purtroppo sono molto basse, ma la speranza è l'ultima morire. A ripercorrere quegli ulitmi istanti prima del tagico incidente c'è un video delle telecamere di sorveglianza presenti nella via che documenta la sparizione della povera donna malesiana. La 48enne sembrerebbe davvero sparita nel nulla. Nel frattempo continuano le ricerche.