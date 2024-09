Titanic, in frantumi la storica ringhiera: la scoperta del robot sottomarino

03 settembre 2024 a

Da nave sontuosa e inaffondabile, il Titanic si è presto trasformato in un relitto marino. Nel 1912 il transatlantico era partito da Liverpool (in Inghilterra) in direzione Stati Uniti. E, dopo lo scontro con il celebre iceberg è affondato insieme a centinaia dei suoi passeggeri. Una tragedia che ha fatto storia, soprattutto dopo la trasposizione cinematografica del film di James Cameron.

Indimenticabile quella scena del bacio, super romantico, tra Jack - interpretato da Leonardo Di Caprio - e Rose - ovvero Kate Winslet un bacio scoccato sulla ringhiera anteriore del Titanic. Ecco, quella ringhiera - quella vera, non quella della finzione cinematografica - è tornata al centro della cronaca. Alcuni robot sottomarini, in una recente spedizione, hanno ripreso il cedimento di gran parte del parapetto attaccato alla prua della nave. Si temeva fosse perduta e invece è stata ritrovata una statua di bronzo che era a bordo del Titanic. La statua di "Diana di Versailles" era stata vista per l’ultima volta nel 1986.

Tra l'altro, a Milano è stata di recente inaugurata una mostra sul Titanic. Si tratta di un'esperienza immersiva per rivivere la tragedia del transatlantico inaffondabile. "Con oltre 300 reperti - si legge sul sito della mostra -, ricostruzioni drammatiche delle stanze, viste in 3D, animazioni video e tecnologie all'avanguardia, Titanic: Un Viaggio Immersivo racconta la storia del RMS Titanic come mai prima d'ora".