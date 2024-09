La Cina: innalzare le relazioni con i paesi africani "a livello strategico"

05 settembre 2024 a

Le mani di Pechino sulle ricchezze dell'Africa. Da decenni la Cina ha instaurato rapporti strettissimi con alcuni Paesi del continente, dal punto di vista economico, politico e militare. E ora Xi Jinping è pronto al passo successivo: elevare le relazioni con quei Paesi "a livello strategico".

Decine di leader africani si sono riuniti giovedì a Pechino per il Forum sulla cooperazione Cina-Africa. Un vertice che segna l'influenza della Cina in un continente che spera possa essere un alleato chiave. Il presidente cinese Xi Jinping ha promesso ai leader miliardi di dollari in prestiti e investimenti privati nei prossimi tre anni e ha proposto di elevare a livello "strategico" le relazioni con tutti i Paesi africani che hanno legami diplomatici con la Cina. “Ci siamo sempre capiti e sostenuti a vicenda, dando l'esempio di un nuovo tipo di relazioni internazionali”, ha dichiarato durante la cerimonia di apertura. La Cina è diventata un attore importante in Africa da quando il forum è stato fondato nel 2000. Le sue aziende hanno investito molto nell'estrazione delle risorse di cui l'industria cinese ha bisogno e le sue banche di sviluppo hanno concesso prestiti per costruire ferrovie, strade e altre infrastrutture nell'ambito del programma Belt and Road (la Via della Seta) di Xi.

In un'ottica di ampliamento delle relazioni della Cina con l'Africa, Xi ha delineato 10 "azioni di partenariato" che includono la formazione di politici e futuri leader africani, un'ulteriore apertura del mercato cinese, formazione professionale e tecnica, progetti di energia verde e 1 miliardo di yuan (140 milioni di dollari) in sovvenzioni per l'assistenza militare. "Pur lodando i progressi complessivi finora raggiunti, apprezziamo anche l'annuncio di ulteriori aree di azioni di partenariato", ha dichiarato la presidente della Tanzania, Samia Suluhu Hassan, parlando a nome dell'Africa orientale. "Salutiamo una nuova caratterizzazione delle relazioni Cina-Africa". Xi ha dichiarato che la Cina eliminerà le tariffe sui prodotti della maggior parte dei Paesi più poveri del mondo, tra cui 33 africani, ampliando le esenzioni tariffarie esistenti.

Le relazioni sono andate oltre il commercio e gli investimenti per assumere toni politici, poiché la Cina cerca alleati in Africa e in altri Paesi in via di sviluppo per la sua competizione con gli Stati Uniti nel definire le norme che regolano l'economia globale e il modo in cui i Paesi interagiscono tra loro. "La modernizzazione è un diritto inalienabile di tutti i Paesi - ha detto Xi -. Ma l'approccio occidentale a essa ha inflitto immense sofferenze ai Paesi in via di sviluppo. Dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, le nazioni del Terzo Mondo, rappresentate dalla Cina e dai Paesi africani, hanno raggiunto l'indipendenza e si sono sforzate di rimediare alle ingiustizie storiche del processo di modernizzazione".