Kate Middleton e il cancro, la frase del principe William che gela l'entusiasmo

"Ha ancora molta strada da fare" nella sua battaglia contro il cancro: il principe William lo ha detto a proposito della moglie, Kate Middleton, che ieri ha fatto sapere di aver terminato la chemioterapia. Lo scorso marzo, infatti, la principessa del Galles aveva rivelato in un videomessaggio social di essere malata di cancro e di doversi dedicare alle cure nel massimo riserbo possibile.

Ora a parlare è il futuro re d'Inghilterra. In visita a Llanelli, nel Galles del Sud, per celebrare lo sport e la cultura gallesi e incontrare le comunità locali, William ha risposto a un uomo che gli ha chiesto della salute della moglie dicendo che "le notizie sono buone, ma c'è ancora molta strada da fare". Nel video di ieri, comunque, la Middleton ha fatto sapere che tornerà ai suoi impegni pubblici nei prossimi mesi. Gli unici due eventi a cui Kate ha partecipato quest'anno sono stati il Trooping the Colour e Wimbledon. In quest'ultimo caso con lei c'erano la sorella Pippa e la figlia, la principessa Charlotte. Impegni pubblici a parte, Kate ha sottolineato che al momento il suo obiettivo principale è quello di "liberarsi dal cancro".

"Ora che l'estate volge al termine - ha detto la principessa nel suo videomessaggio pubblicato su Instagram - non posso dirvi quanto sia un sollievo aver finalmente completato il mio trattamento chemioterapico. Gli ultimi nove mesi sono stati incredibilmente duri per noi come famiglia".