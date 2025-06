Kate Middleton, il pizzo trasparente sconvolge il Regno Unito

Kate Middleton, tra rigore e sensualità. La principessa del Galles ha stupito ancora una volta per il suo stile, mostrando a tutti perché viene considerata una delle "reali" più iconiche al mondo. Durante la tradizionale cerimonia dell'Ordine della Giarrettiera, svoltasi lunedì 14 giugno, Kate ha optato per un abito firmato da Self Portrait. In apparenza può trarre in inganno perché sembra composto da due pezzi distinti. Ma in realtà, si tratta di un pezzo unico. Il costo è esorbitante: ben 500 euro.

L'abito presenta un blazer strutturato in tessuto bouclé, gonna midi plissettata con pannello in pizzo trasparente, revers in satin e cintura bianca come il resto. Poi c'è il dettaglio "osé": il pizzo trasparente sui polpacci. Il tutto rende ancora di più il look della principessa del Galles ancora più femminile e seducente.

Ma non è una novità. Kate Middleton aveva già sfoggiato questo modello in ben tre occasioni: nel 2021, nel 2022 e a maggio 2025. Poi c'è il capitolo gioielli, che hanno sorpreso il pubblico per la loro origine. Non fanno parte della collezione reale. Ma sono firmati da Susan Caplan. Infine i capelli della principessa, lasciati sciolti con onde naturali e riflessi biondi. L'ideale per la stagione estiva.