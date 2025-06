"Bunker buster", la bomba più temuta dall'Iran e da Khamenei

A fine marzo 2025, sei B-2 Spirit , bombardieri stealth americani, sono atterrati a Diego Garcia, un atollo nell’Oceano Indiano condiviso con il Regno Unito. La loro presenza è stata subito associata a possibili operazioni contro gli Houthi nello Yemen o, in prospettiva, contro l’Iran, poiché i B-2 sono gli unici velivoli in grado di trasportare la GBU-57, una superbomba da 14 tonnellate progettata per distruggere bunker profondi, come il sito nucleare iraniano di Fordow, situato all’interno di una montagna. Sviluppata negli anni 2000 per colpire obiettivi in Paesi come Iran e Corea del Nord, la GBU-57, come ricorda il Corriere è stata potenziata per penetrare difese spesse e causare devastazioni interne, anche senza dati precisi sulla profondità del bersaglio.

Secondo il New York Times, esercitazioni del Pentagono hanno dimostrato che per distruggere strutture come Fordow servono più passaggi dei B-2, con lanci successivi per “martellare” il bersaglio. Israele, che dispone di bombe bunker-buster, ha già utilizzato tattiche simili contro Hezbollah a Beirut e vertici militari iraniani, con attacchi ripetuti su obiettivi specifici. Tuttavia, per colpire i tunnel iraniani, come quelli di Fordow, la GBU-57 americana è indispensabile. Attacchi precedenti su Natanz, altro sito nucleare iraniano, hanno danneggiato le centrifughe per l’arricchimento dell’uranio, ma Fordow resta un obiettivo chiave. Secondo esperti, però, anche un attacco efficace potrebbe solo rallentare il programma nucleare iraniano. I B-2, rimasti a Diego Garcia per un mese, sono stati sostituiti dai B-52, non in grado di trasportare la GBU-57, lasciando incertezze su future operazioni. Vedremo che cosa accadrà.