Israele-Iran, la diretta della guerra: pioggia di missili su Tel Aviv

La tensione continua a salire. Il presidente americano, Donald Trump ha ordinato allo staff della Sicurezza nazionale di riunirsi nella situation Room della Casa Bianca. L'obiettivo è di tentare un incontro con i rappresentanti iraniani il più rapidamente possibile. Intanto l governo israeliano ha approvato la proroga dell'emergenza speciale sul fronte interno fino al 30 giugno. In tutto sono 24 le persone uccise e oltre 500 i feriti negli attacchi iraniani su Israele da venerdì scorso. Qui di seguito la diretta della giornata



Ore 7.56 - Allarme in Israele per il lancio di missili dall'Iran

Israele ha inviato un allarme aereo sui cellulari dei cittadini avvertendo la popolazione del lancio di missili dall'Iran. L'Esercito ha reso noto che il sistema di difesa è stato attivato. Le sirene stanno suonando a Tel Aviv e in numerose altre aree del Paese.

Ore 7.50 - Il testo completo della dichiarazione del G7 su Iran-Israele

Ecco il testo della "dichiarazione dei leader del G7 sui recenti sviluppi tra Israele e Iran", pubblicata sul sito del vertice. "Noi, leader del G7, ribadiamo il nostro impegno per la pace e la stabilità in Medio Oriente. In questo contesto, affermiamo che Israele ha il diritto di difendersi. Ribadiamo il nostro sostegno alla sicurezza di Israele. Affermiamo anche l'importanza della protezione dei civili. L'Iran è la principale fonte di instabilità e terrore nella regione. Abbiamo sempre affermato con chiarezza che l'Iran non deve mai ottenere un'arma nucleare. Esortiamo affinché la risoluzione della crisi iraniana porti a una più ampia de-escalation delle ostilità in Medio Oriente, compreso un cessate il fuoco a Gaza. Resteremo vigili rispetto alle implicazioni per i mercati energetici internazionali e pronti a coordinarci, anche con partner che condividono i nostri stessi valori, per tutelare la stabilità del mercato".

Ore 6.35 - Ansari a Trump, evacuare Teheran proposta "agghiacciante"

Yassamin Ansari, divenuta lo scorso anno la seconda persona di origine iraniana eletta alla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, ha definito su X "insensibile e agghiacciante" il suggerimento di Trump secondo cui "tutti" dovrebbero lasciare la capitale iraniana. Ansari ha poi fatto notare come Teheran sia "una città enorme, con quasi 10 milioni di abitanti" e che "il popolo iraniano" merita "la libertà". Per la deputata americana le 'minacce' di Trump non sono la risposta per risolvere il conflitto in corso.

Ore 5.00 - Meloni vede Trump, opportuno riaprire negoziato con l'Iran

"A margine del Vertice G7 di Kananaskis, e alla viglia della sessione dedicata ai temi di politica estera, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto un incontro bilaterale con il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump". Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi, spiegando che "il colloquio ha permesso di discutere dei più recenti sviluppi in Iran, riaffermando l'opportunità di riaprire la strada del negoziato".

Ore 4.00 - Ambasciata cinese in Israele invita a partire quanto prima

L'ambasciata cinese in Israele sollecita i suoi concittadini a lasciare il Paese "il più presto possibile" attraverso i valichi di confine terrestre, in particolare quelli verso la Giordania, sulla "precondizione che possano garantire un passaggio sicuro". La "raccomandazione", postata sull'account WeChat dell'ambasciata, segue i pesanti attacchi incrociati tra Israele e Iran registrati nella notte.

Ore 3.00 - Cnn, Trump convoca consiglio sicurezza in situation room

Il presidente Donald Trump ha ordinato al suo staff per la sicurezza nazionale a Washington di riunirsi nella Situation Room: lo ha riferito alla Cnn un funzionario della Casa Bianca. La fonte non ha specificato se Trump abbia ordinato ai dirigenti del team di riunirsi immediatamente o di essere presenti al suo ritorno a Washington dal vertice del G7, dopo aver bruscamente interrotto la sua visita in Canada

Ore 2.34 - Macron, partenza Trump da G7 positiva se fine è tregua in Medio Oriente

Emmanuel Macron, a margine del G7, ha definito positiva la partenza anticipata di Donald Trump dal G7, visto l'obiettivo di ottenere un cessate il fuoco in Medio Oriente.

Ore 1.50 - Trump lascia G7 per quanto sta accadendo in Medio Oriente

"Il presidente Trump ha trascorso una splendida giornata al G7, firmando anche un importante accordo commerciale con il Regno Unito e il primo Ministro Keir Starmer. Molto è stato fatto, ma a causa di quanto sta accadendo in Medio Oriente, il presidente Trump partirà stasera dopo una cena con i capi di Stato": lo scrive la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt.



Ore 1.00 - Trump, tutti dovrebbero evacuare Teheran

"L'Iran avrebbe dovuto firmare l"accordò che gli avevo detto di firmare. Che vergogna, che spreco di vite umane. In poche parole, l'Iran non può avere un'arma nucleare. L'ho ripetuto più e più volte! Tutti dovrebbero evacuare immediatamente Teheran!": lo scrive Donald Trump su Truth.