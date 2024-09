Elon Musk, i complimenti a Giorgia Meloni sull'immigrazione: "Brava!"

21 settembre 2024 a

L'eclettico imprenditore Elon Musk sembra nutrire davvero molta stima per la presidente del consiglio Giorgia Meloni, tanto che ha commentato ripostando su X il video messaggio della premier italiana contro l'immigrazione illegale scrivendo un bel messaggio di incoraggiamento: "Brava!". E i complimenti non sono casuali dato che la premier Meloni il 23 ottobre volerà a New York dove riceverà il Global Citizen Awards dell’Atlantic Council, il premio che è stato istituito per rendere omaggio "a una vasta gamma di cittadini globali, dai capi di stato agli artisti di fama mondiale. Riconoscendo i loro risultati - si legge nella motivazione dell'assegnazione del premio - incoraggiamo gli altri a emulare i loro sforzi per migliorare lo stato del mondo".

I Global Citizen Awards dell'Atlantic Council si svolgono durante la settimana dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Quello che verrà consegnato alla Premier è uno dei due premi consegnati ogni anno dal prestigioso think tank statunitense fondato nel 1961 ai “leader di tutto il mondo che hanno dato contributi eccezionali e distintivi al rafforzamento delle relazioni transatlantiche”.

E Giorgia Meloni riceverà l'importante e prestigioso premio proprio dal miliardario statunitense proprietario di X e di Tesla, Elon Musk. D'altronde, la conoscenza tra Musk e la premier va avanti da tempo. A giugno dello scorso anno lo ricevette a Palazzo Chigi e sei mesi dopo Musk fu tra gli ospiti d’onore di Atreju, la manifestazione dei giovani di Fdi.